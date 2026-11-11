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Beykoz'da dizi seti çalışanlarından para ve araç isteyen 4 şüpheli gözaltına alındı

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Beykoz'da dizi seti çalışanlarından para ve araç isteyen 4 şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Beykoz'da dizi seti çalışanlarından para ve araç isteyen 4 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Beykoz'da ulusal kanalda yayınlanan dizinin setine gelen şüpheliler, çalışanları tehdit ederek para ve araç istedi. Kimlikleri belirlenen 4 şüpheli operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Beykoz'da ulusal bir kanalda yayınlanan dizinin setini basıp çalışanları tehdit ederek para ve araç isteyen gruba yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, İstanbul Beykoz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ulusal bir kanalda yayınlanan bir dizinin setine gelen şüpheliler, set çalışanlarını tehdit ederek araç ve para talebinde bulundu. Kendilerini yerel prodüksiyon şirketi çalışanı diye tanıtan şüpheliler, geldikleri araçla set alanına girmeye çalıştı. İçeri alınmamaları üzerine set çalışanları tehdit eden şüpheliler, çalışanlardan para ve araç talep etti.

Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı

İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin olay yerine geldikleri araç plakası üzerinden kimlikleri tespit edildi. Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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