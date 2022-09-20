Cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı 3. Sayfa Haberleri Beykoz'da bir camiye akşam saatlerinde giren bir grup genç, cami hoparlörünü açarak mahalleliye seslendi. Sesi duyan vatandaşlar camiye gelerek gençlere tepki gösterdi. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde Beykoz'da Yuşa Türbesi'nin de bulunduğu camide meydana gelen olayda, iddiaya göre akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi. VATANDAŞLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ Sesleri duyan vatandaşlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi. Vatandaşlar, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti. CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, bir grup vatandaşın caminin içine girerek gençleri buldukları ve onlara tepki gösterdikleri anlar yer alıyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Beykoz 3. Sayfa Güncel Haberler

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