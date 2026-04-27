Haberler

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği saldırganı Trump'a suikast girişimiyle suçlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırı düzenleyen şahıs, ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi ve federal silah yasalarını ihlal etmekle suçlandı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de geçtiğimiz pazar günü ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırıda bulunan Cole Tomas Allen, ilk kez hakim karşısına çıktı. Washington DC'deki federal mahkemede görülen duruşmada, Gizli Servis güvenliğini aşarak pompalı tüfek, tabanca ve bıçaklarla ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı James David Vance ve önde gelen kabine üyelerinin bulunduğu etkinliğe girdiği kaydedilen 31 yaşındaki sanık, Adalet Bakanlığı tarafından resmen ABD Başkanı Trump'a suikast girişimiyle suçlandı. Mahkemede hakim tarafından kendisine "suçlu bulunması halinde müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kalacağı" bildirilen Allen, ayrıca şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silah kullanma ve silah ile mühimmatı eyaletler arasında taşımakla da suçlandı.

Bir sonraki duruşma 30 Nisan'da görülecek

Sanığın ilk duruşma sırasında sakin göründüğü, talimatları onaylar şekilde başını salladığı ve hakimin sorularına sessizce yanıt verdiği kaydedildi. Savcılar sanığın tutuklu yargılanmasını talep ederken, sanığın tutukluluk haline ilişkin duruşmanın tarihi 30 Nisan olarak belirlendi.

Washington Hilton'da gerçekleştirilen etkinlik sırasında silah seslerinin yükselmesinden sonra ABD Başkanı Trump ve üst düzey yetkililer, korumalar tarafından salondan uzaklaştırılmıştı. Saldırı sırasında etkinliğin düzenlendiği binanın farklı bir katında olan ABD Başkanı Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Sosyal medyadaki hesaplarında yarı zamanlı öğretmen olarak çalıştığı ve bilgisayar oyunu geliştiricisi olduğu görülen şüphelinin saldırı öncesi ailesine gönderdiği bir mesajda, yönetime öfke duyduğunu ifade ettiği belirtilmişti. Soruşturmacılar, aynı zamanda Allen'ın oteldeki güvenlik zafiyeti nedeniyle Gizli Servis ile alay ettiğini ve "affedilmeyi beklemediğini" yazdığını açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

