Beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Hatay'da seyir halindeki beton mikseriyle çarpışan 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Antakya - İskenderun yolu üzerindeki Derince Mahallesi'nde meydana geldi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza; Antakya - İskenderun yolu Derince Mahallesi mevkiinde yaşandı. S.H. idaresindeki Mercedes Benz marka 63 AIJ 304 plakalı beton mikseri, 75 yaşındaki idaresindeki M.U idaresindeki 31 AJT 919 plakalı Kuba marka motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü yere savrularak yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan şahsın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

