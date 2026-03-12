Beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hatay'da seyir halindeki beton mikseriyle çarpışan motosikletin 75 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza; Antakya - İskenderun yolu Derince Mahallesi mevkiinde yaşandı. S.H. idaresindeki Mercedes Benz marka 63 AIJ 304 plakalı beton mikseri, 75 yaşındaki idaresindeki M.U idaresindeki 31 AJT 919 plakalı Kuba marka motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü yere savrularak yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan şahsın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı