Haberler

Beton mikserinin bir otomobile çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’nın Mamak ilçesinde, beton mikserinin bir otomobile çarparak 5 kişiyi yaraladığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, beton mikserinin bir otomobile çarparak 5 kişiyi yaraladığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 12 Eylül'de Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi ile 1090. Sokak kesişiminde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre, yokuş aşağı inen 37 AEU 275 plakalı beton mikseri 06 DDZ 448 plakalı otomobile çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle mikserle birlikte sürüklenen otomobil kaldırımın üzerine çıkmıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı. Beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Kaza anının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suudi Arabistan Spor Bakanı, Süper Lig'de desteklediği dev takımı açıkladı

Suudi Bakan, Süper Lig'de desteklediği dev takımı duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Havalimanı'na yeni pist! Erdoğan yarın açıyor, toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! O pist yarın hizmete giriyor
Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi

Akaryakıt fiyatları balıkçıları ayağa kaldırdı! Petrol deposuna abluka
Arda Güler ve Mourinho Türkiye'ye geliyor! İşte sahaya çıkacakları stat

Türkiye'ye geliyorlar! Tarih bile belli

Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama

İlk 11 tercihi için açıklama: Bugün kadroda yok
9 gollü maç sonrası Livakovic krizi! Flick'ten olay yanıt

9 gollü maç sonrası olan Livakovic'e oldu
İki takımda da oynayan Pascal Nouma, Beşiktaş-Marsilya maçının kazananını tahmin etti

Ülkesini değil Beşiktaş'ı seçti
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de ikinci yarıda goller peş peşe

Dört dakikada 2 gol! Neler oluyor neler