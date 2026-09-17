Beton mikserinin bir otomobile çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde, beton mikserinin bir otomobile çarparak 5 kişiyi yaraladığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 12 Eylül'de Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi ile 1090. Sokak kesişiminde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre, yokuş aşağı inen 37 AEU 275 plakalı beton mikseri 06 DDZ 448 plakalı otomobile çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle mikserle birlikte sürüklenen otomobil kaldırımın üzerine çıkmıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı. Beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Kaza anının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı