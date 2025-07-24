Besni'de Fırına Ait Odunlar Yanarak Küle Döndü

Besni'de Fırına Ait Odunlar Yanarak Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir fırına ait odunlarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir fırına ait odunlar yanarak küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde bir fırına ait odunlar henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yanan odunlar küle döndü. Polis ekipleri olay sonrası gelerek incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı

İşte şehit orman görevlilerinin son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'ya suikast girişimi

Netanyahu'ya suikast girişimi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.