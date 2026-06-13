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Besni'de 50 dönümlük alan yandı

Besni'de 50 dönümlük alan yandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde organize sanayi bölgesi yakınlarındaki dağlık alanda çıkan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin zorlu arazi şartlarında müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesi organize sanayi bölgesi yakınlarındaki dağlık alanda çıkan yangında 50 dönümlük yer yandı.

Edinilen bilgilere göre, organize sanayi bölgesi çevresindeki dağlık ve ulaşımı güç arazide başlayan yangın kısa sürede 50 dönümlük alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen yangına müdahale etti. Araçların ulaşmakta güçlük çektiği bölgede ekipler, alevlerin ilerlemesini durdurabilmek için paspas ve el aletleriyle yoğun çaba sarf etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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