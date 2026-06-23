Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen anız yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kutluca (Fal) Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. İddiaya göre, 200 dönümlük alanda meydana gelen anız yangını daha sonra ekili alana da sıçradı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden köylüler bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan ise traktöre bağladıkları pulluklarla tarlayı sürerek alevlerin önüne geçmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 200 dönümlük anız, 100 dönümlük ekili alanın küle döndüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı