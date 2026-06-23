Haberler

Anız yangını korkuttu

Anız yangını korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan anız yangını, 200 dönüm anız ve 100 dönüm ekili alanı küle çevirdi. Köylüler traktörle alevlere müdahale etti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen anız yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kutluca (Fal) Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. İddiaya göre, 200 dönümlük alanda meydana gelen anız yangını daha sonra ekili alana da sıçradı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden köylüler bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan ise traktöre bağladıkları pulluklarla tarlayı sürerek alevlerin önüne geçmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 200 dönümlük anız, 100 dönümlük ekili alanın küle döndüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Fenerbahçe Beko, Shane Larkin için devrede

Yıllardır konuşuluyordu! Ezeli rakip, Larkin için resmen devreye girdi
Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim

Kapı sesi için komşusunu katleden caniden skandal ifade
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru

Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu