Beşinci kattan boş havuza düşen öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Körfez ilçesinde beşinci kattaki evinin balkonundan zemindeki boş havuza düşerek hayatını kaybeden matematik öğretmeni Faruk Akay, son yolculuğuna uğurlandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde beşinci kattaki evinin balkonundan zemindeki boş havuza düşerek hayatını kaybeden matematik öğretmeni Faruk Akay, son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam saatlerinde Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak üzerinde, matematik öğretmeni Faruk Akay, beşinci kattaki evinin balkonundan boş havuza düşerek hayatını kaybetmişti. Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan Akay'ın ölümü yakınlarını ve öğrencilerini yasa boğdu. Akay'ın dengesini kaybederek balkondan düştüğü, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Akay'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Hacı Osman Bağdat Camii'nde kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Akay'ın yakınları, meslektaşları ve çok sayıda öğrencisi katıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Körfez 3. Sayfa Haberler

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