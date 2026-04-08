Beşiktaş'taki terör saldırısının keşif görüntüleri ve detayları ortaya çıktı

Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının keşif ve gözetleme görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teröristlerin olaydan önce iki kez keşif yaptıkları belirlendi.

Beşiktaş Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma doğrultusunda, güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından geriye dönük yapılan çalışmalarda, teröristlerin daha önceden olay yerine iki kez keşif için geldiği belirlendi. Hücrede yer alan ve girilen çatışmada yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Onur Ç. ile kardeşi Ahmet Ç. ve Murat isimli bir örgüt üyesi ile birlikte 1 Nisan'da, yine Onur Ç. ile kardeşi Ahmet Ç. ve ölü ele geçirilen saldırganlardan Yunus Emre Sarban ile 2 Nisan perşembe günü olay yerine otomobille gelerek bir otoparka girdikleri ve alanda keşif yaptıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Diğer taraftan, zanlıların olay yerine geldiği aracın kendilerine ait olduğu, bu aracı sattıktan sonra rente cardan araç kiralayıp terör eylemini gerçekleştirdikleri öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran ilk sinyali verdi, savaş her an yeniden başlayabilir
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar

2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar

2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı

''Son maçı!'' diye duyuruldu