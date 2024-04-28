Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası: Çok sayıda araç birbirine girdi
Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç birbirine girdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya müdahale çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası: Çok sayıda araç birbirine girdi
İSTANBUL - Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.