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Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası: Çok sayıda araç birbirine girdi

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Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç birbirine girdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya müdahale çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası: Çok sayıda araç birbirine girdi

İSTANBUL - Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükdere Caddesi Beşiktaş İtfaiye trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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