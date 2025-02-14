Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor

"Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor"
Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım

Direksiyona geçip Erdoğan'la birlikte TOGG'u denedi
CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar

Beşiktaş'ta Yaya Geçidinde Hafriyat Kamyonu Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ta Yaya Geçidinde Hafriyat Kamyonu Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde yaya geçidinden geçerken hafriyat kamyonunun altında kalan 80 yaşındaki Suzan Tuna Kahveci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta yaya geçidinde hafriyat kamyonunun altında kalarak kadını ezdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana gelmiş ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Suzan Tuna Kahveci (80), 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahveci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaya geçidinde geçmeye çalışan kadının, sağa dönüş yapan hafriyat kamyonun altında kaldığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray maçı oynanırken telefonu eline aldı
img

Emekli ve asgari ücretliyi isyan ettiren adisyon
img

Şara'ya PKK'yı 'yok et' çağrısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu

İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven bir anda durdu
İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma

Stent pazarlığı skandalında hastaneye kötü haber!
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.