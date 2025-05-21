Beşiktaş'ta Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Beşiktaş'ta Otomobil Kazası: 1 Yaralı
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Beşiktaş'ta kontrolünü kaybeden otomobil, park halindeki bir araca çarpıp yan yattı. Kazada bir kadın hafif yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı: Kaza anı kamerada

1 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Otomobildeki bir kadının hafif şekilde yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Beşiktaş Ulus'ta Adnan Soygun Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 2'si kadın 3 kişinin bulunduğu 34 GA 146 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araca çarpıp yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin park halindeki araca çarparak yan yattığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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