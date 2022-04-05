Arkadaşına, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dediği iddia edilen lise öğrencisi, viyadükten atlayarak intihar etti - Haberler

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Arkadaşına, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dediği iddia edilen lise öğrencisi, viyadükten atlayarak intihar etti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beşiktaş'ta, arkadaşına, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dediği iddia edilen 14 yaşındaki lise öğrencisi Ortaköy Viyadüğü'nden atlayarak intihar etti.

Beşiktaş'ta Ortaköy Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Sokak'ta 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda, bir arkadaşıyla yürüyen 14 yaşındaki lise öğrencisi, aniden durarak korkuluklara çıktı.

ARKADAŞINA "PEŞİMDELER" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Arkadaşına, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dediği iddia edilen lise öğrencisi, kendini Ortaköy Viyadüğü'nden boşluğa bıraktı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen genç olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından liseli gencin cesedi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Eyüpsultan'da bir lisede 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen gencin arkadaşı, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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