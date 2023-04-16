Beşiktaş'ta kadınların kabusu yankesici kamerada

Polis suçüstü yakaladı

İSTANBUL - Beşiktaş Çarşı'da gözüne kestirdiği kadınlara arkasından yaklaşarak kaşla göz arasında cep telefonlarını çalan yankesici, polis ekiplerincesuçüstü yakalandı. Yankesicilik anları kameralara yansırken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş Çarşı Köyiçi Meydanı'nda meydana gelen olaylarda bir şahıs, gözüne kestirdiği kadınlara arkasından yaklaştı. Kadınların bir anlık dalgınlığından faydalanan şahıs, kaşla göz arasında cep telefonlarını çaldı. Yankesicilik anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, Gizem Nur E. isimli genç kadın arkadaşıyla yürüdüğü esnada yankesici şahıs montundan cep telefonunu çalıyor.

Beşiktaş polisi suçüstü yakaladı

Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Buradan yola çıkan polis, yankesici şahsın Hamdullah S. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda polis şahsı, bir cadde üzerinde suçüstü yakaladı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yazılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Hamdullah S. tutuklandı.