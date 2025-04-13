Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit
Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu

Sahile ölü olarak vurdu, devasa büyüklüğüyle dikkat çekti

Beşiktaş'ta İşçi Koğuşunda Yangın Paniği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beşiktaş'taki bir otel inşaatının bodrum katındaki işçi koğuşunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı, hasar meydana geldi.

Beşiktaş'ta işçilerin kaldığı otel inşaatında yangın paniği

İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta 9 katlı bir otel inşaatının bodrum katındaki işçi koğuşunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası koğuşta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 14.45 sırlarında Beşiktaş Etiler Mahallesi Toprakkale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki 9 katlı otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin kaldığı koğuşta çıkan yangın, diğer koğuşlara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yanan koğuşa müdahale etti. Ekiplerce, yangının meydana geldiği alanda soğutma çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.