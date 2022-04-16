Beşiktaş'ta dünyaca ünlü giyim mağazasını ayağa kaldıran olay

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Geçtiğimiz gün Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezinde bulunan dünyaca ünlü bir giyim mağazasında iddiaya göre mağazaya giren iki kadın reyonlar arasında dolaşmaya başladı.

ÇALIŞAN FARK ETTİ

Kadınların garip hareketlerinden şüphelenen bir mağaza çalışanı onları izlemeye başladı. Mağaza çalışanı, kadınların reyondaki kıyafetleri çalmaya çalıştığını görünce onlara müdahale etti ve güvenlik görevlilerine haber verdi.

AVM'Yİ AYAĞA KALDIRDILAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa