Beşiktaş'ta 1 Mayıs İçin Güvenlik Tedbirleri

Beşiktaş'ta 1 Mayıs tedbirleri

İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Emniyet'i tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beşiktaş'ta da tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında çok sayıda polis ekibi ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), resmi polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri Beşiktaş Meydanı, Beşiktaş Meydanı'na çıkan yollarda bariyer kurdu. Polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemi aldığı gözlendi.