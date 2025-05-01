Beşiktaş'ta 1 Mayıs İçin Güvenlik Tedbirleri
İstanbul Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyeti geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda polis ve TOMA'nın bulunduğu alanda bariyerler kuruldu.
Beşiktaş'ta 1 Mayıs tedbirleri
İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Emniyet'i tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beşiktaş'ta da tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında çok sayıda polis ekibi ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), resmi polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri Beşiktaş Meydanı, Beşiktaş Meydanı'na çıkan yollarda bariyer kurdu. Polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemi aldığı gözlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa