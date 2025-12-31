Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı için yoğun güvenlik tedbirleri

Beşiktaş Ortaköy'de, yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Beşiktaş ilçesi Ortaköy Mahallesinde, yılbaşı dolayısıyla yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Caddelerde, giriş ve çıkışlarda yapılan uygulama noktalarında durdurulan araçlar arandı. Durdurulan vatandaşların üstü arandı, genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. - İSTANBUL