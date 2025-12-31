Haberler

Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı için yoğun güvenlik tedbirleri

Beşiktaş ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde yılbaşı dolayısıyla polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındı, araçlar ve vatandaşlar üzerinde arama yapıldı.

Beşiktaş Ortaköy'de, yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Beşiktaş ilçesi Ortaköy Mahallesinde, yılbaşı dolayısıyla yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Caddelerde, giriş ve çıkışlarda yapılan uygulama noktalarında durdurulan araçlar arandı. Durdurulan vatandaşların üstü arandı, genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
