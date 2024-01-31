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Beşiktaş Ortaköy'de Ana İsale Hattı Patladı

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Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ana isale hattının patlama anı kameraya yansıdı. Görüntülerde basıncın etkisiyle asfaltın yükseldiği ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor.

Beşiktaş Ortaköy'de ortalık göle döndüren ana isale hattının patlama anı kameraya yansıdı. Görüntülerde basıncın etkisiyle asfaltın yükseldiği ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor.

Edinilen bilgiye göre Ortaköy'de saat 03.00 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattı patlayarak ortalık göle dönmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çalışma başlatmış, trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durdurulmuştu.

Hattın patlama anı kameraya yansıdı

Bazı iş yerlerinin ise su ve kumla dolarken, ana isale hattının patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde basıncın etkisiyle asfaltın yükseldiği ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beşiktaş İstanbul Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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