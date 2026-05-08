Beşiktaş'ta eli bıçaklı şahıs vatandaşlara saldırdı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi önünde elinde bıçakla vatandaşlara saldıran bir şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildi. Olayda saldırgan dahil toplam 4 kişi yaralandı.
Beşiktaş İskelesi önünde eli bıçaklı saldırgan, vatandaşlara saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsa müdahale ederken, olayda saldırgan dahil 4 kişi yaralandı.
Edinilen ilk bilgilere göre, Beşiktaş iskelesi önünde elinde bıçakla gezen şahıs, vatandaşlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay sonucu bıçaklı saldırganın da aralarında bulunduğu 4 kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL