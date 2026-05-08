Beşiktaş'ta eli bıçaklı şahıs vatandaşlara saldırdı: 4 yaralı

Beşiktaş İskelesi önünde eli bıçaklı saldırgan, vatandaşlara saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsa müdahale ederken, olayda saldırgan dahil 4 kişi yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Beşiktaş iskelesi önünde elinde bıçakla gezen şahıs, vatandaşlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay sonucu bıçaklı saldırganın da aralarında bulunduğu 4 kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı