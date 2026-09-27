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Beşiktaş Cihannüma'da eğlence mekanına silahla ateş açıldı, ölen yaralanan olmadı

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Beşiktaş Cihannüma'da eğlence mekanına silahla ateş açıldı, ölen yaralanan olmadı
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Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'ndeki eğlence mekanına 26 Eylül Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken mekanın kapı bölümünde kurşun izleri oluştu, polis inceleme başlattı.

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla kurşunlandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında 26 Eylül Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, eğlence mekanına silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, eğlence mekanının kapı bölümünde kurşun izleri oluştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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