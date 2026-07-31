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Berna Laçin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Berna Laçin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.
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Berna Laçin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Berna Laçin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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