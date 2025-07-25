Berlin'de Gazze İçin Gösteri: 'Refah Sınır Kapısını Açın'

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi, Mısır Büyükelçiliği önünde toplanarak, Refah Sınır Kapısı başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne ulaşan tüm yolların açılması ve Filistinli sivillere yardımların ulaştırılması için gösteri düzenledi.

Almanya'da yüzlerce kişi İsrail'in ambargosu altındaki Filistin'e destek için bir araya geldi. Başkent Berlin'deki Mısır Büyükelçiliği önünde polisin yoğun güvenlik önlemleri altında toplanan göstericiler, Gazze Şeridi'nde yaşanan açlığa dikkat çekmek için tencerelere ve tavalara vurarak eylemde bulundu. Göstericiler, "Gazze'deki açlığa, İsrail ablukasına ve sivillere yönelik saldırılara" tepki gösterdi.

"Refah Sınır Kapısı'nı Açın"

Gösteride, "Refah Sınır Kapısı'nı Açın", "Refah Sınır Kapısı'nı Açın Hayat Kurtarın", "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Gazze'ye özgürlük" ve "Sessizlik Suç Ortaklığıdır" yazılı dövizler taşındı. Göstericiler, Alman hükümetinin İsrail'e askeri desteğini kınarken, silah ihracatının derhal durdurulması ve Gazze'ye acil insani yardımın erişmesi çağrısında bulundu. Konuşmacı olan bir kadın, göstericilerden aldığı "lavaş ekmeği" havaya kaldırırken, kalabalık hep bir ağızdan uzun süre "Gazze'de Ekmek Yok" sloganı attı.

Mısır'a çağrı

Gösteride sık sık İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhine sloganlar atıldı. Yapılan konuşmalarda Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşmadığı her gün onlarca insanın öldüğü belirtildi. Bölgeye bir an önce gıda başta olmak üzere insani yardımların ulaştırılması gerektiğine dikkat çekilen konuşmalarda, Mısır hükümetine, Gazze Şeridi ile sınır olan "Refah Sınır Kapısı'nı açması" için çağrı yapıldı. Göstericiler, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye tepki gösterdi. Bir konuşmacı Hazreti Muhammed'in (S.A.S) "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisini hatırlatarak, "eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hayatta olsaydı Gazze'dekiler açlıktan ölmezdi" diye konuştu. Bir gösterici de Sisi'nin resminin olduğu pankartın üzerine ayakkabılarını bıraktı.

Gazze'deki siviller gibi yerden un topladılar

Bir grup gösterici, Gazze'de hayatta kalmak için yere dökülen unları toplamaya çalışan sivillere dikkat çekerek, onlar gibi yerden un topladı. Gösteri olaysız sona erdi. - BERLİN