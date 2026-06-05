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Berlin'deki Filistin gösterisinde polisten sert müdahale

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisine polis sert müdahale etti, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisine sert müdahalede bulunan polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de çok sayıda gösterici Filistin'e destek için bir araya geldi. İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan "Altı Gün Savaşı"nın başladığı 5 Haziran'ın yıldönümünde (Nekse) Berlin Eyalet Başbakanlığı yakınlarında toplanan kalabalık, buradan daha önce kararlaştırılan güzergah üzerinde yürüyüşe geçti. Göstericilerin oluşturduğu kalabalık Mitte ilçesine ulaştığında tansiyon yükseldi. Polisin bir göstericiyi gözaltına almasına ve müdahalesine tepki gösteren kalabalık ile güvenlik güçleri arasındaki tartışma gerilimi daha da artırdı. Bunun üzerine polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Polisin bazı göstericileri ayaklarından ve kollarından tutarak götürürken, bazılarını da yüzüstü yere yatırarak ve sert baskı uyguladı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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