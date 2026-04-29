Berlin'de Brandenburg Kapısı yakınlarında unutulan çanta polisi alarma geçirdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan tarihi Brandenburg Kapısı sütunları altında unutulan bir çanta paniğe neden oldu. Öğle saatlerinde unutulan çanta ihbarı alan polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek Brandenburg Kapısı çevresini yaya trafiğine kapattı. Bölgeye ulaşan bazı yollar ile yakın noktadaki metro istasyonları da güvenlik sebebiyle araç ve yaya kullanımına kapatıldı. Bomba imha ekiplerinin gelmesinin ardından incelenen çantada bazı kişisel evrak olduğu belirlendi.

Tehlikenin geçmesinin ardından Brandenburg Kapısı bölgesi yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. - BERLİN

