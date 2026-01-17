Haberler

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen gencin davası ertelendi
Güncelleme:
Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava 16 Şubat 2026 tarihine ertelendi. Mahkeme, duruşmada sanık avukatının savunması sonrası duruşmayı 13 Şubat 2026'ya uzattı.

Turhal ilçesi Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Mart 2025 tarihinde çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan Berkay Melikoğlu'nun, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.

Berkay Melikoğlu'nun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan A.M.Ö.'nün davası, Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatından duygusal savunma

Sanık avukatı savunmasında müvekkilinin giyim ve kuşamının düzgün olduğunu ifade ederek, sanığın aslında kötü biri olmadığını ileri sürdü. Avukat ayrıca, sanığın çocukluk hayalinin polis olmak olduğunu belirterek, "Büyüyünce polis olmak istiyordu. Gelecekteki meslektaşları gelip evinden kelepçeyle aldılar" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, duruşma salonunda bulunan Berkay Melikoğlu'nun yakınlarının tepkisine neden oldu.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Şubat 2026 tarihine erteledi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
