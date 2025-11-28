Bergama'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen S.I., E.C.K. ve A.İ.T.'yi takibe aldı. Uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan S.I., E.C.K. ve A.İ.T., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İZMİR