İzmir'de 8 bin adet uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde aracında 8 bin 21 adet uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.S. isimli şahsın aracında arama yaptı. Yapılan aramada 8 bin 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR