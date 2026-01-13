İzmir'de 8 bin adet uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
İzmir'in Bergama ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.S. adlı şahsın aracında 8 bin 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Bergama ilçesinde aracında 8 bin 21 adet uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.S. isimli şahsın aracında arama yaptı. Yapılan aramada 8 bin 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa