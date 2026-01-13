Haberler

İzmir'de 8 bin adet uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.S. adlı şahsın aracında 8 bin 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.S. isimli şahsın aracında arama yaptı. Yapılan aramada 8 bin 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
