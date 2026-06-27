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İş yerinde kurşunların hedefi oldu, hastanede hayatını kaybetti

İş yerinde kurşunların hedefi oldu, hastanede hayatını kaybetti
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İzmir'in Bergama ilçesinde iş yerinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Bahadır Kaysı, hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde iş yerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bergama ilçesi Aşağıkırıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Bahadır Kaysı, iş yerinde bulunduğu sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaysı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bahadır Kaysı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, cinayeti işleyerek olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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