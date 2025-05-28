Berberde Kardeş Cinayeti: Ağabeyin Silahlı Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Berberde Kardeş Cinayeti: Ağabeyin Silahlı Saldırısı Güvenlik Kamerasında
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Berberde Kardeş Cinayeti: Ağabeyin Silahlı Saldırısı Güvenlik Kamerasında
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Samsun'da bir berberde ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayan Barış Kol hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Barış Kol'un ağabeyinden önce silah çıkardığı, ancak ağabeyi Ahmet Kol'un onu ensesinden vurduğu görülüyor. Ahmet Kol'un kayıplara karıştığı belirtiliyor.

Berberdeki kardeş cinayetinde dikkat çeken detay

SAMSUN - Samsun'da bir şahıs, berberde ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ölen Barış Kol'un ağabeyinden önce tıraş örtüsünün altından silahını çıkarttığı ancak bu sırada ağabeyi Ahmet Kol tarafından ensesinden vurulduğu görüldü.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde tıraş olurken silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Barış Kol, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasında dikkat çeken detay

Cinayeti Barış Kol'un ağabeyi Ahmet Kol'un işlediği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, olay sırasında Barış Kol'un da ağabeyi Ahmet Kol'un arkasına geldiğinde üzerindeki örtünün altından silahını çıkarttığı görüldü. Ancak Ahmet Kol'un, kardeşinden önce davranarak tabancasını doğrulttuğu ve ateş ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde Barış Kol'un ensesinden giren merminin karşı taraftan çıktığı tespit edildi.

Ahmet Kol'un kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı, firarda olan zanlının yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - 3.Sayfa
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