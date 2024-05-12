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Berber yediği çikolatanın paketiyle bardağını yere atan müşteriyi tokatlayıp dükkandan attı

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İstanbul'da bir berber dükkanında yaşanan olaya ilişkin görüntüler kısa sürede gündem oldu. Berber koltuğunda otururken yediği çikolatanın paketini ve bardağını yere atan şahıs, berberin haklı tepkisiyle karşılaştı. Yapılan terbiyesizliği hazmedemediğini belirten berber, şahsı tokatlayarak dükkandan dışarı attı.

İstanbul'da bir berber, kendisini beklerken yediği çikolata ve içtiği kolanın bardağını yere atan müşteri koltuğundan kaldırıp tokatlayarak dükkandan attı.

BİR ANDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Dinlenmek için sandalyede oturduğu dakikalarda müşterinin hareketiyle neye uğradığını şaşıran berber, soluğu şahsın yanında aldı.

"YERLERDE KIL VAR, ZATEN SÜPÜRÜLMEYECEK Mİ?"

Önlüğünü çıkardığı müşteriye tepki gösterip tokat savuran berber, şahsı dükkandan attı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrasında yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulunan berber şu ifadeleri kullandı;

"Çikolata ve kolasını içtiği için ben de çalışmaya ara vermiştim. Tuttu elindekileri yere fırlattı. Kendisine sordum 'Bilerek mi attın bardağını yoksa yanlışlıkla mı düştü?' diye. 'Ben bilerek attım. Yerlerde kıl vardı, ne olacak ki onlar da süpürülmeyecek mi?' yanıtını verdi. Yaptığı şeyin çok ayıp olduğunu söyledim. Böyle bir şeyi de hazmededim."

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

İstanbul 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (12)

Gürdal null:

Doğrusunu yapmış esnaf kardeşimi tebrik ediyorum.

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Güven önemlş:

tokat vuramaz. lütfen çöpünü al ve iş yerini terket seni traş edemem demeliydi, ya çöp atan da hır biri çıksaydı, Berberi dövebilirdi

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Ferhat Uras:

Emekçiye saygının olmadığı bir ülkede normal bunlar. Edepsizlik etmiş müşteri, berber gerekeni yapmış, az bile yapmış.

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Gökhan Gülmez:

usta insaflı davranmış. Ankara'da onu yapanı severler canı gönülden. hatta belediye işcilerinin supurgesini alır yerleri süpürür ondan sonra ))

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Abdullah KARAMAN:

sanki yapmacık bir video gibi geldi bana.

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VATANDAŞ:

Olabilir böyle biri şiddeti reklam yapıp dava açılabilirdi ama onun yerine adam kendine etiket yapmış... :)

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Güven önemlş:

atış şekli bana da öyle geldi. yani bu zamanda

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Yücel AtaBir:

Tiktok ve youtube gibi benzeri video paylaşım platformlarında izlenme başı para dagıtıldıgı için insanlar kurgu videolar hazırlamayabaşladı ilgi çeksin izlensin diye

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Güven önemlş:

yerlerde zaten kıl var demesi ilginç acaba kıl var zaten bardağı da atsam nolur diyemi düşündü. o kadar tuhaf birine de benzemiyor

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azad Mutlu:

eline sağlık

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