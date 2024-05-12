Berber yediği çikolatanın paketiyle bardağını yere atan müşteriyi tokatlayıp dükkandan attı

İstanbul'da bir berber, kendisini beklerken yediği çikolata ve içtiği kolanın bardağını yere atan müşteri koltuğundan kaldırıp tokatlayarak dükkandan attı.

BİR ANDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Dinlenmek için sandalyede oturduğu dakikalarda müşterinin hareketiyle neye uğradığını şaşıran berber, soluğu şahsın yanında aldı.

"YERLERDE KIL VAR, ZATEN SÜPÜRÜLMEYECEK Mİ?"

Önlüğünü çıkardığı müşteriye tepki gösterip tokat savuran berber, şahsı dükkandan attı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrasında yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulunan berber şu ifadeleri kullandı;

"Çikolata ve kolasını içtiği için ben de çalışmaya ara vermiştim. Tuttu elindekileri yere fırlattı. Kendisine sordum 'Bilerek mi attın bardağını yoksa yanlışlıkla mı düştü?' diye. 'Ben bilerek attım. Yerlerde kıl vardı, ne olacak ki onlar da süpürülmeyecek mi?' yanıtını verdi. Yaptığı şeyin çok ayıp olduğunu söyledim. Böyle bir şeyi de hazmededim."