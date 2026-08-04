Bennu Gerede'ye müstehcenlik gözaltısı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılan fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede gözaltına alındı.

Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, Gerede hakkında gözaltı talimatı verilmişti. Bu kapsamda, Gerede bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı