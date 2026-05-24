Sırbistan'da iktidar karşıtı protestocular polisle çatıştı

Güncelleme:
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da çoğunluğu öğrencilerden oluşan on binlerce kişi Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i protesto etti. Gösterinin ardından polisle çatışma yaşandı, 23 kişi gözaltına alındı. Protestolar, Kasım 2024'teki Novi Sad tren istasyonu kazasının ardından başlamıştı.

Sırbistan'da hükümet ve Cumhurbaşkanı Vucic aleyhinde 2024 yılı sonundan bu yana devam eden gösteriler çerçevesinde on binlerce gösterici, dün akşam Belgrad'da "Öğrenciler Kazanıyor" sloganıyla organize edilen protestoda bir araya geldi. Erken seçim ve Sırp lider Vucic'in 10 yılı aşkın süredir devam eden iktidarının sona ermesini talep eden göstericiler, şehir merkezinde geçtiğimiz yıl ülke tarihinin en kalabalık protesto gösterilerine de ev sahipliği yapan Slavija meydanında bir araya geldi. Slavija'daki on binlerce kişinin katıldığı büyük çaplı gösteri, program dahilinde barışçıl bir şekilde sona erdi.

Göstericiler polise taş ve şişe attı

Diğer yandan polis güçleri, göstericilerden bir gruba Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in destekçilerinin toplandığı alanın yakınlarında ve Sırbistan Parlamentosu önünde müdahale etti. Göstericiler polise taş ve şişe atarken, polis göstericilere cop ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Olaylarda 23 kişi gözaltına alındı

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, olaylarda 23 kişinin gözaltına alındığını ve yaralanan polis memurları olduğunu açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise sosyal medya hesabından protestolara ilişkin bir açıklama yayınlayarak, "Kendilerini bir kez daha diyaloğa davet ediyorum. Umarım kendileri gibi düşünmeyen Sırbistan vatandaşları olduğunu anlayacaklardır. Devlet, tıpkı bu akşam olduğu gibi görevini sorumlu bir şekilde yerine getirecektir" dedi.

Protestolar, Novi Sad Tren İstasyonu'ndaki olayın ardından başlamıştı

Sırbistan'da ülke geneline yayılan protesto gösterileri ve boykot eylemleri, 1 Kasım 2024'te Novi Sad Tren İstasyonu'nun ana girişindeki beton sundurmanın çökmesi ile yaşanan trajedinin ardından başlamıştı. Yakın zamanda yeniden inşa edilen kısmın çökmesi, yolsuzluk suçlamalarına ve iktidarın ihmalkarlıkla suçlanmasına neden olmuştu. Toplam 16 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrasında ülke Sırbistan ve eski Yugoslavya'nın eski Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'in devrilmesinden bu yana en kalabalık protesto gösterileri ve yol kapama eylemlerine sahne olmuştu. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
