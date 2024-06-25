Belen'deki kız öğrenci yurduna yılan girdi
Hatay'ın Belen ilçesinde yer alan Ayşe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yılan girdi. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde kız öğrenci yurduna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Belen İlçesi Halilbey Mahallesinde yer alan Ayşe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun 1'inci katına yılan girdi. Yurt görevlilerinin yılanı görmesi üzerine durum, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yılan yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY