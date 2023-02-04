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Belediyeye ait traktör kaza yaptı 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Belediyeye ait traktör kaza yaptı 1 yaralı

Marmaris ilçesinde Marmaris Belediyesi Fen işlerine bağlı traktör kaza yaptı, traktör sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Marmaris ilçesinde Marmaris Belediyesi Fen işlerine bağlı traktör kaza yaptı, traktör sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay bugün saat 17.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Marmaris Belediyesi Fen işleri müdürlüğüne bağlı traktör sürücüsü bakım çalışmaları için malzeme taşıdığı İçmeler, Turunç yolunda ilerlerken teknik bir arızadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör sürücüsü belediye çalışanı traktörden atlayarak kendisini kurtardı. Çevrede çalışan işçilerin 112 acil ihbar hattını aramasının üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi gelen ambulans ile hastaneye sevk edild. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Belediyesi Marmaris İçmeler 3. Sayfa Haberler

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