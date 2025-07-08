Bekir Aslan Gözaltına Alındı: Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlaması

'Basel' lakaplı Bekir Aslan, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Bekir Aslan hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Aslan, soruşturma kapsamında ikametinin önünde gözaltına alındı.

Öte yandan Bekir Aslan'ın 3 adet "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet", 4 adet "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", 1 adet "Cumhurbaşkanına hakaret", 1 adet "nefret ve ayrımcılık", 1 adet "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından arşiv kaydının bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL