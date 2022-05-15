Bebek sahilinde alkollü şahıs yattan denize düştü - Haberler

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Bebek sahilinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs yattan denize düştü. Yattakiler tarafından denizden çıkarılan adamın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Bebek sahilindeki geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde iddiaya göre demirli olan yattan alkollü bir şahıs denize düştü. Durumu fark eden yattaki kişiler adamı kurtarmak için harekete geçti. Alkollü adamı denizden karaya çıkartan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedavi edilmesi için hastaneye götürdü. Şahsın kurtarılma anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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