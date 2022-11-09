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5. kattan atılan yeni doğan bebeğin katili annesi çıktı: Hamile olduğumu bilmiyordum

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Antalya'da yeni doğan bebeğin balkondan atıldığı olayda anne, kızı ve baba tutuklandı. Bebeğin annesi olan 15 yaşındaki Gürcistan uyruklu kızın ifadesinde "Hamile olduğumu bilmiyordum. Tuvalete girdiğim sırada doğum gerçekleşti. Ölü doğduğu için panikle attım" dediği öğrenildi.

Alanya'da sabah saatlerinde yeni doğan bir bebeği apartman girişinde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni doğan bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler ve güvenlik kamerası görüntülerinde bebeğin apartmanın 5. katından atıldığını tespit etti. 6. dairenin giriş ve banyo penceresindeki kan lekeleri nedeniyle Gürcistan uyruklu anne İ.S. (55), kızı N.S. (15) ve baba B.S. (55) gözaltına alındı.

Bebeğin 5'inci kattan atıldığı olayda anne, kızı ve baba tutuklandı

Yapılan incelemeler sonucunda yeni doğan ve apartmanın 5. katından atılan bebeğin 15 yaşındaki N.S.'ye ait olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından anne İ.S., baba B.S. ve kızları N.S. adliyeye sevk edildi. N.S.'nin savcılık ifadesinde, "Hamile olduğumu bilmiyordum. Tuvalete girdiğim sırada sancım başladı. Daha sonra doğum gerçekleşti. Bebek ölü doğdu. Bende paniğe kapılarak aşağıya attım" dediği öğrenildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan anne İ.S., baba B.S. ve kızları N.S. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gürcistan Antalya Alanya 3. Sayfa Güncel Haberler

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