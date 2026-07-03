Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet davasında eski hemşirenin tutuklu yargılanmasına devam edilecek

Kahramanmaraş'ta hastanede tedavi gören bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski hemşirenin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Eylül tarihine erteledi.

Kahramanmaraş'ta 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde tedavi gören bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunmasında pişman olduğunu ifade eden sanık Bağrıyanık, "Ani bir refleks sonucu gelişen hareketlerim nedeniyle pişmanım. Bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek. Ancak bebeğin sağlık sorunları benden kaynaklanmadı. İlk adli tıp raporunda da belirtildiği gibi rahatsızlık doğum öncesi ve doğum sırasında meydana gelmiştir. İddia edilen kırık ise benim nöbetimden 5 gün sonra tespit edilmiştir. Bu süreçte bebeğin doktorlar ve hemşireler tarafından fiziki muayeneleri yapılmış, laboratuvar sonuçları değerlendirilmiş, herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" dedi.

"Bana ihtiyaç duyan bir kız çocuğum var"

Tutuksuz yargılanmayı talep eden Bağrıyanık, "Aile birliğimi koruyabilmek için tahliyemi istiyorum. Bana ihtiyaç duyan bir kız çocuğum var. Onun yanında olabilmek adına tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada müşteki avukatları sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı ise müvekkilinin beraatını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 2 Eylül tarihine erteledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı