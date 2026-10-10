Bayrampaşa Hal yolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsünün arka kısmında yangın çıktı

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Bayrampaşa'da seyir halindeki bir yolcu otobüsünün arka kısmında yangın çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa Hal yolu üzerinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünden aniden alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsün arka kısmını kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Öte yandan, otobüsten alevlerin yükseldiği anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı