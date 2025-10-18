Bayrampaşa'da Zincirleme Kaza: Yaralı Yok

Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, makas atarak ilerleyen Baran D. yönetimindeki 34 BK 5286 plakalı otomobil, Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde İsa G.'nin kullandığı 34 FSS 878 plakalı araca çarparak takla attı. Baran D. yönetimindeki araç takla atma esnasında Hasan D.'nin idaresindeki 59 EC 602 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan kimse olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı durma noktasına gelirken araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL