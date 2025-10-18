Haberler

Bayrampaşa'da Zincirleme Kaza: Yaralı Yok

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde meydana gelen zincirleme kazada, 3 aracın karışması sonucunda şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine sevk edilen polis ve karayolları ekipleri trafiği yeniden normale döndürdü.

Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, makas atarak ilerleyen Baran D. yönetimindeki 34 BK 5286 plakalı otomobil, Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde İsa G.'nin kullandığı 34 FSS 878 plakalı araca çarparak takla attı. Baran D. yönetimindeki araç takla atma esnasında Hasan D.'nin idaresindeki 59 EC 602 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan kimse olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı durma noktasına gelirken araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Fidan: Filistin'de iki devletli çözüm olursa garantör olmaya hazırız

Bakan Fidan'dan canlı yayında Filistin mesajı: Garantör olmaya hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil

Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih

Bayern ve Dortmund arasında nefes kesen maç! İşte kazanan
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.