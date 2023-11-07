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Bayrampaşa'da Sokaktan Poşete Koyup Götürdüğü Kediyi Tekmeleyerek Öldüren Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da bir kişinin sokaktaki kediyi poşete koyarak götürdüğü ve daha sonra tekmeleyerek öldürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine şüpheli tutuklandı.