Bayrampaşa'da Polisten Kaçan Sürücü Araçlara Çarptı: 1 Gözaltı, 1 Kaçak

Bayrampaşa'da devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra sokak üzerindeki araçlara çarparak durdu. otomobildeki 1 kişi gözaltına alınırken, diğer 1 kişi olay yerine gelen plakasız motosikletle kaçtı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 34 EPU 923 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobildeki şüpheliler olay yerinden kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobili bir süre takip etti. Ardından sokağa giren şüpheliler, başka bir otomobile çarparak durabildi. Araçta bulunan 1 kişi olay yerine gelen plakasız motosiklet ile kaçarken, diğer 1 kişi polisin uyarı ateşi açması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Polis Merkezine götürdü. Kaza yaparak duran otomobil çekicinin gelmesiyle kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası, plakasız motosiklet ile kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı