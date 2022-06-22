Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durdu Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durdu Bayrampaşa'da kazada sürücü şans eseri kurtuldu Bayrampaşa'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki tel örgüleri aşarak ağaca çarptı. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durdu Bayrampaşa'da kazada sürücü şans eseri kurtuldu İSTANBUL - Bayrampaşa'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki tel örgüleri aşarak ağaca çarptı. Yaşanan kazayı sürücüsü ise şans eseri yara almadan atlattı. Kaza, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 34 BFJ 501 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki tel örgüleri aşıp ağaca çarptı. Otomobil sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alıp trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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