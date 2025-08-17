Bayrampaşa'da Motosiklet ve Yaya Çarpışması: İki Ağır Yaralı

Bayrampaşa'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya ağır yaralandı.

Kaza, Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Bilal Sezgin idaresindeki 34 NMT 460 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Üstündağ'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırımdaki kıyafet kumbarasına çarparak durabildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Sezgin ile yaya Üstündağ yola savrularak ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin yayaya çarptığı, ardından kaldırımdaki kumbaraya vurduğu anlar yer alıyor. - İSTANBUL