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Bayrampaşa'da İSKİ altyapı çalışmasında göçük oldu, toprak altında kalan 1 işçi öldü

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Bayrampaşa'da İSKİ altyapı çalışmasında göçük oldu, toprak altında kalan 1 işçi öldü Haber Videosunu İzle
Bayrampaşa'da İSKİ altyapı çalışmasında göçük oldu, toprak altında kalan 1 işçi öldü
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İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ'nin yürüttüğü altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi ve toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti. Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi'ndeki olayda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İstanbul Bayrampaşa'da, İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve AFAD ekipleri, işçiyi çıkarmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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