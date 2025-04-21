Bayrampaşa'da Doğal Gaz Kutusunda Yangın Çıktı

Bayrampaşa'da doğal gaz kutusunda başlayan yangın büyüyerek bitişiğindeki dükkana sirayet etti. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak yangını söndürdü. Dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 6 katlı binanın önündeki doğal gaz kutusu henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Yangın büyüyerek binanın giriş katında bulunan dükkana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Doğal gaz sızıntısı da olduğu öğrenilen yangına ekipler müdahale ederken çevrede güvenlik önlemleri de alındı. 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucu dükkanda da maddi hasar meydana geldi.

Müdahalenin ardından ekipler olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL