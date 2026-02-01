Haberler

Bayrampaşa'da Restoran Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

Bayrampaşa'da Restoran Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, restoranın bitişiğindeki tekstil dükkanına sıçramadan söndürüldü. Olay sırasında yaşanan panik, bir vatandaşın ifadesiyle duyulan yüksek sesler ve yükselen dumanlarla belirtildi. Yangına ilişkin incelemeler devam ediyor.

Bayrampaşa'da bulunan bir restoranda yangın çıktı. Alevlerin, restoranın bitişiğinde bulunan tekstil dükkanına sirayet etmeden söndürülmesi facianın önüne geçerken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Restorandan yükselen dumanları çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Yükselen dumanlar, restoranın bitişiğinde bulunan tekstil dükkanına sirayet etmeden söndürülmesi muhtemel facianın önüne geçti. Ekiplerin, yangına ilişkin incelemeleri sürüyor.

"Çok yüksek sesler duyduk"

Olay anına şahit olan vatandaş Yasin Öztürk, yangın sırasında büyük panik yaşandığını belirterek, "Biz kahvaltı yapıyorduk, çok yüksek sesler duyduk. Galiba bacanın içine yağ sızmış. Ondan sonra çıktık. Yağdan dolayı çok yangın sesi geldi. Dumanlar çok yükseldi. Aşağı indik ben itfaiyeyi aradım, ardından yangın tüpü ile müdahale edildi. Müdahale edildikten sonra karşı tarafta komşumuz olduğu için hepsini aradık. Evi tahliye etmelerini söyledik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür

Hamaney açık açık meydan okudu: Bunu yapmaya kalkarsan...
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

Sadece sapık değilmiş! İşte parasına göz diktiği ülke