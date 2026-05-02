Bayrampaşa'da araca çarpan motosiklet sürücüsünün düştüğü anlar kamerada

İstanbul Bayrampaşa O-3 Karayolu'nda seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü düşerek, yaralandı. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa mevkii O-3 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir motosiklet sürücüsü yolda ilerlediği sırada önündeki aracın fren yapması sonucu duramayarak, otomobilin arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada motosiklet hasar görürken, kaza anı başka bir aracın kamerası tarından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı